Konya Büyükşehir sporcularından judo da 20, güreşte 12 madalya

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden sporcular katıldıkları çeşitli branşlardaki turnuvalarda; 13 altın, 9 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 32 madalya kazanarak Konya’nın gururu oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular 11 ilden 275 sporcunun katılımıyla Sivas’ta düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Judo Şampiyonası’nda adeta yıldız gibi parladı. Büyükşehir Belediyesporlu genç judocular Kız ve Erkek Takımları Yıldızlar Kategorisinde; 8 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

GÜREŞTE TAKIM HALİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Büyükşehir Belediyesporlu İşitme Engelliler Takımı ise, Amasya’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Konya’nın gururu oldu. 150 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Belediyespor, Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu, Büyükler Kategorisinde ise takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sporcularımız bu müsabakalarda 5 altın, 5 gümüş, 2 bronz ile toplam 12 madalya kazandı.

VOLEYBOL DA GALİBİYETLERE DEVAM

Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ise, deplasmanda karşılaştığı Kılıç Silifke İdman Yurdu Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla ligde 11’inci maçında 9’uncu galibiyetini elde ederek ligdeki iddiasını sürdürdü.

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