Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar.
İşte günün başarılı isimleri...
- Masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
- Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
- Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.