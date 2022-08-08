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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyalar gelmeye devam ediyor

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar. İşte günün başarılı isimleri...

08 Ağustos 2022, Pazartesi 20:26 Son Güncelleme:
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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyalar gelmeye devam ediyor

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar.

İşte günün başarılı isimleri...

  • Masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
  • Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
  • Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

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