Konuşmalar ortaya çıktı! Werner nerede oynayacağını bilemedi

Premier Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Chelsea - Everton maçı ilginç anlara sahne oldu. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in Timo Werner'e uyarıları dikkatlerden kaçmadı.

Chelsea'nin evinde Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Thomas Tuchel ve Timo Werner arasında ilginç anlar yaşandı.

Konuşmalar ortaya çıktı

The Sun'da yer alan habere göre; Tuchel'in Werner'e uyarıları saha içinde bulunan mikrofonlardan oldukça net bir biçimde duyuldu.





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Maçın 25. dakikasında saha kenarındaki Tuchel oyuncusuna şu ifadelerle uyarılarda bulundu:

"Solda ne kadar kalıyorsun? Sen sağ tarafta oynuyorsun! Son 15 dakika sadece solda kaldın! Anlamıyor musun?"

Alman yıldız Timo Werner bu sezon RB Leipzig'den 53 milyon euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olmuştu. Premier Lig'de Chelsea forması altında Werner'in 27 maçta 5 gol ve 8 asisti bulunuyor.





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