KontrolFreek, SteelSeries bünyesine katılıyor

SteelSeries’in nisan ayında Nahimic'in yaratıcıları ve oyun için 3D ses çözümlerinin önde gelen bağımsız geliştiricisi Avolute'u satın aldıktan sonra bu yılki ikinci büyük yatırımı KontrolFreek oldu. Yaklaşık 20 yıldır oyun sektöründe lider marka, profesyonel ve oyun tutkunu oyunculara yüksek kaliteli oyun ekipmanları sunmaya devam ediyor. Yıllardır büyümeye ve Arctis serisi gibi kusursuz oyun ekipmanları geliştirmeye devam eden marka, bu yeni girişimlerle başarılı işlere imza atıyor.

SteelSeries ve KontrolFreek ile oyun konforunu deneyimle

Ürettiği birçok konsol ekipmanı sayesinde oyun dünyasında başarılı tasarımları hayata geçiren SteelSeries, bu satın alma girişimi sayesinde uzun vadeli liderliğini geliştirmeye devam edecek. Oyuncular, KontrolFreek tarafından özel olarak tasarlanan analog koruyucularına SteelSeries imzası ile ulaşabilecek. Ülkemizde de bilinirliği ile ön plana çıkan ve konsol oyuncularının oyun deneyimini profesyonelleştirmeyi hedefleyen KontrolFreek, bu noktada teknoloji devi marka ile buluşuyor. Yaptığı son teknoloji oyuncu ekipmanları ile oyuncuların oyun deneyimini üst seviyelere taşıyan SteelSeries, KontrolFreek ile konsol oyunlarında da oyun keyfini yeni bir boyuta taşıyacak.

SteelSeries CEO'su Ehtisham Rabbani, “Oyun sektöründe yer alan yeni nesil konsollarla, konsol oyuncularına en iyi oyun deneyimlerini ve ürünlerini sunma profesyonelliğimizi en üst düzeye çıkarmak için elimize daha iyi bir fırsat geçmemişti. Kontrolfreek'in uzmanlığı ve küresel popülaritesi ile dünyanın dört bir yanındaki yeni oyuncuları eğlendirmek, memnun etmek ve yardımcı olmak için yeni fırsatlar yaratacağını biliyoruz” dedi.

Analog koruyucuları için birçok farklı tasarım seri üreten ve Performance Gaming Gear’ın yaratıcısı KontrolFreek, oyuncuların bu deneyimi sayesinde artan skorları arkasındaki başarıyı artık SteelSeries’in #Zaferİçin mottosuyla oyuncularla buluşturacak. Oyuncuların joystick kullanırken parmakları ile uygulamaları gereken kuvveti en aza indiren bu özel tasarım performans odaklı analog koruyucuları sayesinde oyun keyfinin zamanı artık sadece oyuncular isteyince son bulacak!

KontrolFreek'in Kurucusu ve CEO’su Ashish Mistry, “SteelSeries ekibine katılmaktan inanılmaz derecede heyecanlıyız. Oyun dünyasının geleceği için vizyonumuz mükemmel bir şekilde biçimleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için SteelSeries’den daha iyi bir ortak düşünemezdik” diye konuştu.

Oyun dünyasının popülerlerine özel eşsiz tasarımlar

Oyunculara sunulan konforlu oyun deneyiminin yanı sıra KontrolFreek eşsiz bir göz zevki ile analog koruyucuları üretiyor. Birçok platforma hitap eden markanın uyumlu olduğu platformlar arasında ise Playstation, Xbox, Nintendo Switch ve PC bulunuyor. Oyun dünyasında popülerliğini koruyan, tüm dünyada milyonlarca oyuncusu olan oyunlara özel tasarımla üretilen analog koruyucuları sayesinde oyuncular, aynı zamanda ne kadar oyun tutkuları olduklarını yansıtabiliyor. Bu oyunlar arasında ise Call of Duty serisinden oyunlar, Apex Legends, Assasin’s Creed, GTA, FIFA ve Fortnite gibi oyunlar yer alıyor. Her oyun için farklı bu özel tasarımlar sadece analog koruyucularında değil aynı zamanda kablolarda da farklı tasarımlarla oyuncularla buluşuyor.

Bu göz alıcı görsel tasarımlar dışında, joystick ve analog arasındaki mesafeyi artıran üretim sayesinde en çok FPS oyuncuları için ön plana çıkan hedefleme konusunda yeni bir deneyim sunuluyor. Oyuncuların deneyimini geliştiren ve ihtiyaçları doğrultusunda ekipman tasarlayan bu iki markanın birleşmesiyle birlikte artık oyun dünyasında yeni bir serüvene yelken açılıyor.