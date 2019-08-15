Siyah beyazlıların, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservisi için Schalke 04 Kulübü’ne 2.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Alman medyası, “Konoplyanka imza atmak için yola çıktı” iddiasında bulundu.

Boyd, Rebocho, Ruiz ve Douglas’ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka’nın transferi için girişimlerini yoğunlaştırdı. Alman medya kuruluşu WAZ, siyah beyazlıların Ukraynalı sol kanat oyuncusunun transferini bitirdiğini iddia etti. Haberde “Beşiktaş, Schalke’yle de el sıkıştı. Bu transfer bitti. Konoplyanka imza için yola çıktı” dedi. Kulüpler arasında 4 milyon Euro’dan başlayan bonservis pazarlığının 2.5 milyon Euro’da bittiği belirtildi. Görüşmeler ödemenin peşin mi taksitle mi olacağı konusunda sıkışmıştı, ancak tarafların bu sorunu da aştığı öğrenildi. Öte yandan Konoplyanka için Ukrayna’dan da olumlu haberler geliyor.

Bir golcü alıp transferi kapatacaklar

Ukrayna basını yıldız oyuncunun Beşiktaş yöneticileriyle el sıkıştığını ve Schalke’nin anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Konoplyanka’ya ise yıllık 2.4 milyon Euro vermesi bekleniyor. Geçen sezon teknik direktörüyle sorun yaşayan Ukraynalı, 21 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asiste imza koydu. 82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta 66 gol 55 asist yaptı. Bugüne kadar dört futbolcu alan Beşiktaş yönetimi, transferi forvetle tamamlayacak. Burak’ın yedeği olacak santrfor arayan yönetim, çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet