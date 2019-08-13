Beşiktaş'ta, Yevhen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler devam ediyor. Ukraynalı yıldızı Türkiye’ye gelmeye ikna eden Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman ekibi Beşiktaş’ın kiralama teklifine sıcak bakıyor. Ancak yapılacak kiralık sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu koyulmasını istiyor. Siyah-Beyazlılar, bu öneriye temkinli bakıyor. Bunun nedeni ise Lens transferinde yaşanan büyük hayal kırıklığı. Kötü bir sezon yaşayan Hollandalı yıldıza mecburi olarak 4.1 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Temasların bu hafta netleşmesi bekleniyor.

2015 YILINDA DA ANLAŞILMIŞTI

Beşiktaş, 2015 yılında Dnipro forması giydiği dönemde de Konoplyanka ile ilgilenmişti. 29 yaşındaki oyuncunun menajerini Antalya’ya getiren Siyah-Beyazlılar, Ukraynalı yıldızla prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak tecrübeli isim son anda bu kararından vazgeçerek Sevilla’nın teklifini kabul etmişti. İspanya’da beklenen performansı sergilemeyen Konoplyanka 10 milyon euro karşılığında Schalke 04’e transfer olmuştu. Konoplyanka geçen sezon Bundesliga’da Schalke formasyla 13 maçta sahaya çıktı ve 654 dakika görev aldı. Ukraynalı futbolcu 1 gol attı, 1 asist yaptı. Konoplyanka tüm kulvarlarda ise 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Akşam