Süper Lig’e şok bir mağlubiyetle başlayarak taraftarını şaşırtan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hızlanırken, sol kanat oyuncusu takviyesinin bu hafta yapılacağı öğrenildi.

Schalke’de gözden çıkarılan Yevhen Konoplyanka ile Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi’den birini en kısa sürede İstanbul’a getirmeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, forvet transferini ise gelecek hafta bitirmeyi hedefliyor. Şu an için sol kanat transferine en yakın isim olarak Konoplyanka’yı gören yönetim, 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Schalke ile maddi konulardaki görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Konoplyanka’da problem yaşanması ihtimaline karşılık Muhammed Elyounoussi ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, iki oyuncudan birini Beşiktaş’a kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

Kanatlar dışında forvet arayışlarını da sürdüren Beşiktaş Yönetimi; Cenk Tosun, Oumar Niasse, Vincent Aboubakar, Miguel Borja ve Khouma Babacar gibi golcüleri listesinde tutmaya devam ediyor. Teknik heyetin istekleri doğrultusunda kanat ve forvet transferlerini en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, kaleci takviyesini ise en sona bıraktı. Utku’nun gelişiminden memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın vereceği rapora göre kaleci konusunda adım atılacağı aktarıldı.

(Milliyet)