Kongre tarihi henüz belirsiz

Çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mart’ta yapılması gereken Galatasaray’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Toplumsal tedbirler kapsamında salgına karşı önlemlerin bir süre daha devam etmesi gerektiği için, kongrenin yeni tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

İki hafta içerisinde yeniden belirlenecek

Genel kurulun yeni tarihi, salgın durumuna göre 2 hafta içerisinde tekrar belirlenecek.