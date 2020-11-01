Kongo duvarı Luyindama!

Tecrübeli savunmacı, Galatasaray'ın aksadığı maçta sahanın en iyilerinden biriydi. Geçtiğimiz hafta da Süper Lig'in en iyi performans gösteren stoperleri arasında gösterilen Kongolu futbolcu, bu hafta da benzer bir grafiğe imza atmayı başardı. Oyundan çıkana kadar Marcao'nun kademelerde yaptığı hataları başarıyla kapatan Luyindama, duran toplarda sık sık hücuma çıkarak etkili olmaya çalıştı. Ankaragücü karşısına ceza sınırında çıkan Sarı- Kırmızılı oyuncu, kart görmeyerek önümüzdeki hafta oynanacak Sivas deplasmanında da forma giymeyi garantiledi.





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