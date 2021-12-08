UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:
20.45 LASK - HJK Helsinki
20.45 Alashkert - Maccabi Tel Aviv
20.45 Gent - Flora
20.45 Partizan - Anorthosis
20.45 CSKA Sofya - Roma
20.45 Zorya - Bodo/Glimt
20.45 CFR Cluj - Jablonec
20.45 AZ Alkmaar - Randers
23.00 Union Berlin - Slavia Prag
23.00 Feyenoord - Maccabi Haifa
23.00 Kopenhag - Slovan Bratislava
23.00 PAOK - Lincoln Red Imps
23.00 Vitesse - Mura
23.00 Tottenham - Rennes
23.00 Omonoia - Kairat
23.00 Basel - Karabağ