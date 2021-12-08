UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:

20.45 LASK - HJK Helsinki

20.45 Alashkert - Maccabi Tel Aviv

20.45 Gent - Flora

20.45 Partizan - Anorthosis

20.45 CSKA Sofya - Roma

20.45 Zorya - Bodo/Glimt

20.45 CFR Cluj - Jablonec

20.45 AZ Alkmaar - Randers

23.00 Union Berlin - Slavia Prag

23.00 Feyenoord - Maccabi Haifa

23.00 Kopenhag - Slovan Bratislava

23.00 PAOK - Lincoln Red Imps

23.00 Vitesse - Mura

23.00 Tottenham - Rennes

23.00 Omonoia - Kairat

23.00 Basel - Karabağ