EDENS ZERO Pocket Galaxy, Hiro Mashima tarafından yaratılan evrene sadık kalarak geliştirilen bir oyun. Oyunun etkileyici grafikleri sadece anime ve orijinal manga hayranlarını değil, hikayeyi ilk kez keşfedecekleri de cezbedecek. Orijinal hikayeye sadık kalan EDENS ZERO Pocket Galaxy, hem yepyeni bir hikaye içeriği sunuyor hem de yeni başlayanlara Edens Zero evrenini tanıtıyor. Hatta karakterlerin orijinal hikayede olmayan yanlarına tanık olmanız da olası!

Bu evrende gücün kaynağı insan vücudunda bulunan ve Ether Gear aracılığıyla özel yetenekler olarak kullanılabilen Ether. Bir Ether Gearist olarak Shiki'nin Satan Gravity'sinin gücünü deneyimleyin, Rebecca'nın Cat Leaper yeteneği ile hızınıza hız katın veya dövüşü kontrol etmek için Weisz'in makine manipülasyonunu kullanın.

Yeteneklerinizi seçin ve tek bir noktaya dokunarak düşman gruplarına ya da güçlü Bosslara kafa tutun. Farklı görevler seçerek en ideal build’ı oluşturun ve görevi başarıyla bitirince kazandığınız ödüllerle becerilerinizi ve ekipmanınızı geliştirin. Görevlerin zorluğu, beceri ve ekipman kombinasyonlarına bağlı olarak değişirken donanımınızı yükseltmek için hikaye boyunca savaşacak ve dilerseniz dünyanın dört bir yanındaki diğer oyunculara Arena'da kafa tutabileceksiniz.

Bu destansı uzay fantezisine katılın ve Hiro Mashima'nın kendisi tarafından çizilenler de dahil olmak üzere 100'den fazla farklı kostüme sahip olun!