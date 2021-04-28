Konami Napoli ile anlaşmaya vardı

“Resmi Futbol Oyunu Partnerliği” (“Official Football Videogame Partnership”) 2021/22 futbol sezonunun başlamasıyla start verecek ve çeşitli pazarlama haklarını da beraberinde getirecek. 2022/23 futbol sezonundan itibaren ise eFootball PES serisi, Napoli’nin tamamen lisanslı bir şekilde modellendiği yegâne gerçek zamanlı futbol simülasyonu olacak.

KONAMI aynı zamanda ünlü futbol kulübünün Resmi Spor Merkezi Partneri de olduklarını duyurdu. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sporcuların antrenmanlarını da yaptığı spor kompleksinin adı “SSC Napoli KONAMI Training Center” olacak ve hem oyuncular hem de misafirlere açık bir oyun salonu içerecek.

İtalya'nın en meşhur futbol kulüplerinden biri olan Società Sportiva Calcio Napoli, 95 yıl önce kuruldu ve kurulduğu günden bu yana da ülkenin en iyi liginde birçok başarıya imza attı.

KONAMI’nin eFootball PES için yaptığı bu yeni iş birliği duyurusu, daha önce İtalyan Futbol Federasyonu, AS Roma ve SS Lazio gibi İtalyan futbolunun önde gelen kurum ve kulüpleriyle gerçekleşmiş anlaşmaların devamı niteliğinde.