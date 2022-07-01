KONAMI, Inter Milan ile çok yönlü yeni ortaklığını duyurdu

Konami Digital Entertainment B.V. bugün itibarıyla İtalyan kulübü Inter Milan ile eFootball™ içinde ve dışında bir dizi unsuru birleştirecek çok yıllı bir ortaklık kurduklarını açıkladı.

KONAMI, İtalya'nın efsanevi futbol kulüplerinden biri olan Inter Milan ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attıklarını açıklarken bu ortaklığın birçok farklı ticari, görsel ve etkinleştirme hakkını içereceği belirtildi.

Partnerlik kapsamında Küresel Video Oyunu Ortaklığı; Antrenman Kiti Sırt Partnerliği (eFootball™ logosunu içerecek); ve Altyapı Geliştirme Merkezi Ortaklığı –tesisin ismi '‘KONAMI Youth Development Centre’ olarak adlandırılması da yer alıyor.

Ayrıca 2.0.0 sürümünden itibaren eFootball™ serisi kulüp özelliği oyundaki yerini alacak. Ayrıca orijinal formalar, yeni logolu eğitim kiti ve meşhur San Siro stadyumu da eklenecekler arasında. Ortaklık, Inter Milan’ın sadece eFootball™’da yer almasını ve Temmuz 2024'ten itibaren başka hiçbir video oyununda bulunmamasını da kapsamakta.

Bir dizi marka ve ticari hakların yanı sıra Inter Milan’ın, geçen hafta sonu sonuçlanan eFootball™ Championship Pro da dahil olmak üzere KONAMI'nin yürüttüğü espor turnuvaları ve aktivasyonlarında yer alacağı belirtiliyor.

Konami Digital Entertainment B.V.'nin Avrupa Başkanı Naoki Morita, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi, "Partner kulüpler topluluğumuza Inter Milan gibi bir kulüp eklemek KONAMI için çok heyecan verici. Gençlik Geliştirme Merkezi'nin isim hakları, takımın antrenman setindeki eFootball™ markası ve sürekli genişleyen eSpor aktivasyonları portföyümüze katılımları ile KONAMI olarak bu ortaklığın bize şimdi ve uzun süre birçok başarı getireceğine inanıyoruz”.

FC Internazionale Milano'nun Kurumsal CEO'su Alessandro Antonello şu sözlerle duygularını ifade etti: "Bu yeni çok yıllı küresel ortaklık anlaşması, Inter ve KONAMI arasındaki ortak yolun önemini kanıtlamanın yanı sıra yıllar önce başlayan ve gelecekte de devam edece,k paylaşılan ortak değerler ve hedeflere dayalı bağın devamı niteliğinde”.

FC Internazionale Milano'nun Gelirler Başkanı Luca Danovaro, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘KONAMI'yi Inter ailesine yeniden karşılamaktan ve Nerazzurri markasının giderek artan değerinin ve genç, yenilikçi ve uluslararası bir hedefle etkileşim kurmak, uzun soluklu stratejiler sayesinde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı buluşturmak için ideal bir iletişim platformu oluşunun ispatı niteliğindeki bu önemli ve benzersiz partnerliği duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sezondan itibaren KONAMI dünyamızda öncü bir rol oynayacak”