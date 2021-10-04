Konami, eski oyunlarını yenilemeyi planlıyor

Japon merkezli büyük oyun geliştirici firma Konami, son zamanlarda isminden bir söylentiyle bahsettiriyor. Bu söylentilere göre Japon firma, bir klasik haline gelen eski oyun serilerinden bazılarını yenileyerek Remake versiyonlarını sürmeyi planlıyor. Kimilerine göreyse devam eden projeler hâlihazırda var.

Konami’nin, Metal Gear Solid 3’ü yeniden geliştirmesi için Virtuos’u görevlendirdiği söylendi. VGC’nin aktardığına göre planlar bununla da sınırlı değil. Firma, aynı planları Castlevania ve Silent Hill için de kuruyor. Ayrıca Metal Gear Solid 3 remake, yeni nesil konsollar için de yolda. Söylenenlere göre Konami, sahip olduğu ana oyun başlıklarını yeni konsol ve PC oyuncuları için yeniden oynanabilir bir hale getirmek istiyor.

Diğer söylentiler ise Konami, yeni Castlevania oyunun farklı stüdyoların da katılımıyla birlikte hâlihazırda geliştirme sürecinde olduğunu söylüyor. Firma, AAA oyun geliştirmeye ise önümüzdeki yıl devam edecek.

Hürriyet