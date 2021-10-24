Konami eFootball 2022 güncellemelerinin ertelendiğini duyurdu

Konami tarafından geliştirilen eFootball, piyasaya çıktığı andan itibaren oyunu modellemeleri nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Firma, hayranlarından özür dileyerek gerekli düzeltmenin yapılacağını taahhüt etmişti ancak beklenen olmadı. Sosyal medyadan yapılan açıklama ile güncellemenin ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Tüm kullanıcıları, 0.9.1 sürümünün yayınlanmasını kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdiğimiz konusunda bildirmek isteriz. Gecikme ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Umarız alınan ek süre, tüm kullanıcılarımız için deneyimin iyileştirilmesini sağlamamıza olanak tanır. Düzeltmelerin tarihini ve ayrıntılarını onaylanır onaylanmaz duyuracağız. Bu arada, oyunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve sizinle eFootball 2022'de çalışmayı dört gözle bekliyoruz.