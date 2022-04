FREE STYLE Inc. tarafından Konami Digital Entertainment iş birliğiyle geliştirilen Bail or Jail, dört oyuncunun iki takıma ayrıldığı, asimetrik çok oyunculu bir parti oyunu. Oyunda dört oyuncu, insanlar ve canavar olarak ikiye ayrıldıktan sonra 'insanlar' ekibi, canavara üç dakika boyunca yakalanmamaya çalışıyor! Şayet başarısız olurlarsa ve bu süre zarfında üç insan da yakalanırsa, oyunu canavar kazanmış oluyor.

Bail or Jail, ilginç saklanma noktaları, sevimli insan karakterler ve değişik beceri setlerine sahip komik canavarlar içeren birbirinden ürkütücü haritalara sahip. Dolayısıyla birbirini tekrar etmeyen, her maçta farklı eğlence vadeden oyunlardan oluşuyor. Oyuncular her maçta yeni stratejiler deneyebilir ve birbirinden çeşitli maç ayarlarının keyfini çıkarabilirler. Basit kontroller ve eğlenceli karakterlerle Bail or Jail her yaş için uygun ve 7’den 70’e herkes bu tuhaf dünyaya dalıp oyunun sunduğu absürt ve komik unsurların tadını çıkarabilir!

Bali or Jail, oyunculara üç çevrimiçi ("Hızlı Maç", "Arkadaş Maçı", "Arkadaşına Katıl") ve iki çevrimdışı ("Tek Oyunculu" ve "Yerel Çok Oyunculu") olmak üzere toplam beş farklı oyun moduyla geliyor. Oyun 1080p ekran grafiklerini ve 144 FPS'ye kadar kare hızlarını destekleyerek daha akıcı bir deneyim vadetmekte. Ek olarak kullanıcılar Discord aracılığıyla da bağlanıp doğrudan arkadaşlarına oyundan davet gönderebilecekler. Oyun için şimdiden gelecek güncellemeler planlanıyor ve yeni haritalar, etkinlik modları ve karakterler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bail or Jail tüm dünyada aynı anda yayınlanacak ve Japonca, İngilizce, Fransızca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Korece, Portekizce, Brezilya Portekizcesi ve Rusça olmak üzere 12 dili destekleyecek.

Lansman öncesinde, kullanıcıların Bail veya Jail'i denemeleri için ücretsiz bir demo yayınlanacak. Oyuncular, yalnızca “Hızlı Maç” modunda dört oyunculu maçlara, tek harita ve sınırlı karakter seçeneklerine erişebilecekler. Oyunla ilgili daha fazla detayı yakında paylaşacağız.