İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi'nin her yıl gerçekleştirdiği İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır etkinliği 22. kez Konak Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek. TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ile derneğin yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Vreskala, 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen etkinliğe Konak Belediyesi'nin 15 yıldır verdiği desteği sürdürmesi istedi. Spora emek veren isimlerin ödüllendirildiği etkinliğin çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Batur da "İzmir'in sporuna emek veren isimlere, onlar yaşarken vefanızı gösteriyorsunuz. Bu çok kıymetli etkinliği desteklemek bizi de mutlu eder" diye konuştu.

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