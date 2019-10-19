Konak Belediyespor Hakkarigücü'ne konuk

Konak Belediyespor Hakkarigücü'ne konuk

19 Ekim 2019, Cumartesi 11:57
- A +
Konak Belediyespor Hakkarigücü'ne konuk

İZMİR, (DHA)

KADINLAR 1. Ligi'nrde hedefini zirve olarak belirleyen Knak Belediyespor yarın ilk hafta maçında Hakkarigücü'ne konuk olacak. Merzan Şehir Stadı'nda Ertuğrul Hakan Korkmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.00'de başlayacak. Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Alanç, "Kadın futbolunda çok önemli başarılara imza attık. Bu sezon da hedefi zirve olarak belirledik. Hakkari'de keyifli bir maç oynayacağız. Kazanıp döneceğimize inanıyorum" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...