İZMİR, (DHA)

KADINLAR 1. Ligi'nrde hedefini zirve olarak belirleyen Knak Belediyespor yarın ilk hafta maçında Hakkarigücü'ne konuk olacak. Merzan Şehir Stadı'nda Ertuğrul Hakan Korkmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.00'de başlayacak. Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Alanç, "Kadın futbolunda çok önemli başarılara imza attık. Bu sezon da hedefi zirve olarak belirledik. Hakkari'de keyifli bir maç oynayacağız. Kazanıp döneceğimize inanıyorum" dedi.