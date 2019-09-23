Komşu derbisini Kınık kazandı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de ligin ilk maçında komşu ilçe takımları Demre Belediyespor ile Kınıkspor karşı karşıya geldi. Maçı tek golle deplasmanda oynayan Kınıkspor kazandı.

Demre Stadı'nda oynanan yeni sezonun ilk maçında Demre Belediyespor ile Kınıkspor karşı karşıya geldi. Maçı, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Jandarma Komutanı Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi. Maç öncesi Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hakemlere ve iki takım kaptanına çiçek vererek başarılar diledi.

Maçı Ali Can Soydal, Hüseyin Altınok, Ümit Ali Alaraş yönetti. Maç, Kınıkspor vuruşu ile başladı. 12. dakikadaki Kınıkspor atağında Cihat'ın şutu kale direğinden dışarı çıktı. Demre Belediyespor maçın 13. dakikasında Ekrem, 18. dakikasında Sergen ve 34. dakikasında Feyyaz ile üç net gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 64. dakikasındaki Kınıkspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın şutu kaleciye de çarparak ağlara gitti. Bu golle Kınıkspor 1-0 öne geçti. 84. dakikadaki Demre Belediyespor atağında Mertcan'ın şutunu Kınık kalecisi Murat nefis çıkardı. 87. dakikadaki Kınıkspor atağında Taner net golü kaçırdı. Maçın son dakikasında Kınıkspor'dan Şahan'ın sert şutunu Demre kalecisi Mustafa ayakları ile çıkardı. Maç, Kınıkspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Demre Belediyespor'dan Mustafa, Yahya, Ekrem, Emre, Sergen ve Feyyaz, Kınıkspor'dan Mehmet Ali ve Mustafa sarı kart gören futbolcular oldu.

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