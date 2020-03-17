Komşu derbisini Finike kazandı

Ahmet ACAR/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 23. haftasında iki komşu ilçe takımının karşı karşıya geldiği maçta Finike Belediyespor, Kumluca Belediyespor'u 2-1 yendi.

Kumluca 100. Yıl Stadı'nda oynanan maçı Serhat Sağır, Enes Göbüt, Ogün Karabulut hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kumlucaspor'un vuruşu ile başladı. Maçın 5. dakikasındaki Kumlucaspor atağında, Finikespor ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan Fırat topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 10. dakikasındaki Finikespor atağında, Ramazan Çabuk ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Finikespor kaptanı Haşim, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 13. dakikasındaki Finikespor atağında Ali'nin uzun pasında Ramazan Çabuk, kafa ile yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçiren golü attı. İlk yarı 2-1 Finikespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Finikespor daha atak başladı. Maçın 51. dakikasındaki Finikespor atağında sağdan yapılan ortaya Haşim kafayı vurdu. Kaleciyi geçen topu Kumlucaspor defansı çizgiden çıkardı. Maçın 72. dakikasında Kumlucaspor'dan İskender net golü kaçırdı. Maçın 84. dakikasındaki Finikespor atağında Ramazan Çabuk topa çok sert vurdu. Kumlucaspor kalecisi Bekir aynı güzellikte kurtardı. Maç ilk yarıda atılan gollerle 2-1 Finikespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Finikespor puanını 32'ye çıkardı ve ligde 5. sıraya yükseldi. Kumluca Belediyespor 38 puanda kaldı ve ligde 4. sırada yer aldı.

Maçta Finikespor'dan Emre, Arif Emre, Ramazan Aksoy ve Celal, Kumlucaspor'dan İskender, Osman, Hüsnü Can ve Bekir sarı kart gören futbolcular oldu.

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