Kompartman sendromu tanısı için bir takım testler yapılmaktadır. Yapılan testler sonucu hastalığın tanısı kesin olarak konur. Kompartman sendromunun erken ve geç bulguları yer almaktadır. Kompartman sendromu nadir ortaya çıkan sendromlardan biridir. Kompartman sendromunun getirdiği bulgular kalıcıdır.

Kompartman sendromu nedir?

Hidrostatik basınç artışı ile ortaya çıkan kas ve sinir dokusu etkileyen bir çeşit sendromdur. Kompartman sendromu ekremite yaralanması sonucu kas dokusunun kapalı fasya bölümünde meydana gelebilir. Bacak ve kollarda sıklıkla meydana gelebilir. Kompartman sendromu vücudun diğer bölgelerini de etkileyen bir sendromdur. Kompartman sendromu çocuk yaşta da ortaya çıkabilen bir çeşit sendromdur. Kompartman sendromu akut kompartman sendromu olacak şekilde de kişide ortaya çıkabilir. Kronik kompartman sendromu da vardır.

Kompartman sendromu belirtileri nelerdir?

- Paralize gözlemlenmesi

- Kol ve bacaklarda his kaybı

- Bacakta gerginlik

- Uyuşma

- Kaslarda şişme

- Kasların zayıflaması

- Hareket etmede zorlanma

- Dokunma duyusunda azalma meydana gelmesi

- Felç

Kompartman sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kompartman sendromu tedavisi çok yönlü olarak sürebilmektedir. Öncelikle hastaya bir fiziki muayene yapılır. Fiziki muayeneden sonra kompartman sendromu teşhisi konulmuş hastalara fiziki tedaviye başlanır. Fiziki tedavide temel amaç ise hastanın his kaybını tekrardan kazanmasını sağlamaktır. Fiziki tedavi ile birlikte kompartman sendromu bulguları ortadan kaldırılmaya çalışır. Kronik kompartman sendromu tedavi edilemese dahi belirtilere karşı tedavi seçenekleri bulunur. Kompartman sendromu akut şeklinde ortaya çıktıysa belirtilerin daha kötü seyretmemesi amacı ile hastaya bir takım yara ilaçları verilir.

Kompartman sendromu tedavisinde iltihap gözlemlenmektedir. Bundan dolayı kompartman sendromu hastalara iltihap önleyici kremler ve ilaçlar verilir. İltihap önleyici verilen bu ilaçlar sayesinde hasta kendini daha iyi hisseder ve iltihabı önemli ölçüde geçmektedir. Kompartman sendromu tedavisinde bir takım egzersizler de önerilmektedir. Bu egzersizler ile birlikte belirtiler önemli ölçüde düşük seyreder.

Kompartman sendromu tedavisinde kas germek için uygulanan fiziksel tedavi sendromun en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Kompartman tedavisinde bu tedaviler sonuç vermezse son olarak tedavi için ameliyatta gerekebilir. Ameliyatın uygun olup olmadığına hastanın doktor tarafından belli olacaktır. Ameliyat özellikle cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine göre daha etkili bir tedavi yöntemidir.

Kompartman sendromu testi nasıl yapılır?

Kompartman sendromunun iki tipi bulunur. Doktorunuz hangi tip kompartman sendromu olduğunun teşhisi için hastaya bir takım fiziki muayene testi yapılır. Fiziki muayene sonucunda kompartman sendromu teşhisi akut veya kronik olarak konur.

Kompartman sendromunun derecesini ölçmek amacı ile iğne ile basınç ölçer ile hastaya test yapılır. Bu şekilde kompartman sendromunun neden olduğu basınçta belirlenmiş olur. Doktor tüm bu işlemleri yaptıktan sonra hastaya yine farklı bir test isteyebilir. Hastanın kol ve bacaklarına hatta ayak bölgelerine röntgen filmi isteyebilir. Röntgen filmi yarım saat içerisinde çıkar ve doktor tarafından incelenir. Doktor tarafından incelendikten sonra hastaya kesin olarak kompartman sendromu teşhisi konulmaktadır.

Kompartman sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Kompartman sendromu çok çeşitli sebeplere neden olabilir. Hastanın özellikle kendini daha iyi hissetmesi amacı ile tedavi edilmesi gerekir. Kompartman sendromu tedavi edilmezse hastanın el ve ayaklarında hatta kollarında dahi hissizilk meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum iyice kronikleşir ve hasta artık elini ve bacaklarını hissetmemeye başlar. Kompartman sendromunun bu noktada tedavi edilmesi ve hastanın gündelik hayatına devam etmesi oldukça önemlidir.

Kompartman sendromu tedavi edilmezse bu hastalığın bulguları kalıcı olabilir. Bundan dolayı kompartman sendromu teşhisi konulmuş bir hastaya mutlaka tedavi uygulanmalıdır. Tedavi çok yönlü olarak sürebilir. Belirtilerin en aza inmesi için kompartman sendromu tedavisi uygulanmalıdır.