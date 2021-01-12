Kolunuzdaki ağrının sebebi omuz kas yırtıkları olabilir!

Kas yırtılması, kasların yeterliliklerinin dışında zorlanması sonucu oluşan kastaki veya liflerindeki yırtılmalara denir. Kas yırtılmalarının oluşması genellikle aşırı zorlanma ya da kasın yüksek güç gerektirecek işlerde aniden kullanılması sonucu ortaya çıkar. Omuz kaslarının rahat çalışması için üstlerinde rotator kılıf dediğimiz bir yapı bulunur. Rotator kılıf ve kasların bütününe ise rotator manşet denir. Bu yapının sakatlanmasıyla omuz sakatlıklarını ortaya çıkar. Omuz yırtılmaları en sık karşılaşılan omuz sakatlıklarındandır. Daha çok 50 yaş üstünde insanlarda sık görülen bir durum olarak bilinse de gençlerde vücut geliştirme ve yüzme gibi omuza büyük yük binen sporları yaparken meydana gelebilir. En sık kas yırtılması ‘supraspinatus ‘dediğimiz köprücük kemiği ile kürek kemiği arasında kalan kasta oluşur.

OMUZ KAS YIRTIKLARI NASIL ANLAŞILIR?

Omuz çevresinin en sık belirtisi ağrıdır. Ağrı özellikle kol yukarı doğru kaldırıldığında ortaya çıkar. Kol vücudun yanındayken, bir aktivite halinde değilken ağrı hissettirmez. Kol tekrardan harekete geçtiğinde ağrı ortaya çıkar. Zaman geçtikçe kolda ve omuzda güçsüzlük ve uyuşukluk olabilir. Eğer sakatlanan kas ya da kas grupları tedavi edilmezse aşınmaya veya eskimeye bağlı kireçlenme ortaya çıkabilir. Kireçlenme veya şiddetli kas yırtılmalarında omuz bir faaliyet göstermeden, istirahat durumunda da ağrı oluşturabilir. Yaralanmanın meydana geldiği yerde şişlik ve morarma görülebilir, yırtılmanın olduğu bölgeye dokunulduğunda boşluk hissedilebilir.

Kas yırtılmasını biz 3 dereceye ayırıyoruz. Birinci derecede belirtiler ve yırtılma şiddeti oldukça düşüktür. Kas liflerinin bağlandığı yerlerde bir kopma yoktur. İkinci derece diyebileceğimiz şiddetteki kas yırtılmalarında ise ağrı bariz bir şekilde hissedilir. Morarma ve şişlik yırtılmanın gerçekleştiği bölgede gözlenir. Üçüncü derecede ise bütün belirtilerin şiddeti oldukça yüksektir ve bunla ilave kasların bağlantı yerlerinden veya başka bir bölümden kopma görülebilir. Bu derecedeki kas yırtılması gerçekleştiği anda genelde yüksek bir ses duyulur

KAS YIRTIKLARINDA FİZİK TEDAVİ GEREKLİDİR

Tedavide özellikle yırtılan kasın yakındaki damarlara zarar vermesi sonucu içten kanama riski olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Morarma veya şişlik olduğu durumlarda mutlaka bir uzman hekime görünülmelidir. Kas yırtılması sonucu ilk hedef hastaya omuz bölgesini belirli bir süre kullanmayacak bir yaşam tarzı önermektir. Kasın yırtıldığı bölge sargı içine alınır. Buz kompresi faydalı olacaktır. Buz tedavisinin yanında ilaç tedavisi de şiddetine göre doktorun tercihi dahilindedir. Kremleri masaj şeklinde uygulamak kesinlikle tavsiye edilir. Yırtılmanın oluştuğu bölgeye ilaç olmadan da masaj uygulamak iyileşmeyi hızlandıran bir yöntemdir.