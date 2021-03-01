Koltuk altı ağrısı insanın hayatı boyunca en az bir kez karşılaşmış olduğu şikayetlerden biridir. Birinde ya da her ikisinde birden oluşan ağrıya sebep olabilecek birçok faktör bulunur. En büyük sebeplerinden biri ile basit olarak algılanan epilasyon yöntemleridir. Diğer yandan tümör ve kanser oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

Koltuk altı ağrısı neden olur?

Koltuk altı bölgenizde sızlama, yanma ya da karıncalanma gibi ağrı türleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu ağrıların en yaygın nedeni epilasyon ve ağdadır. Koltuk altı alma işlemleri sonrasında cildinizi tahriş edebilirsiniz. Diğer yandan sütyen kullanımı gibi nedenlerden dolayı bu ağrılar kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

Koltuk altı ağrılarına neden olan diğer faktörler ise; Kıl dönmesi, kıl köklerinin iltihaplanması, sivilce, akne, cildin kuruması ve zona gibi viral hastalıklarda koltuk altı ağrılarının başlıca sebepleri arasında yer alır.

Koltuk altı kapalı bir bölge olarak değerlendirilebilir. Cildimizin diğer bölgeleri kadar nefes almayan ve sürekli kapalı kalan bölgelerin mutlaka hijyenine önem vermek gerekmektedir. Fakat hijyen yalnızca parfüm ya da deodorant kullanmakla olmaz. Zaten bu tip kimyasal madde içeren spreylerde koltuk altı ağrılarına neden olmaktadır. Yine aşırı terleme, stres gibi problemler koltuk altı arılarının başlıca nedenleri arasındadır.

Koltuk altı ağrısı hangi hastalıkların belirtisidir?

Koltuk altı söz konusu olduğunda çok farklı ve çok daha ciddi hastalıklarda baş gösterebilir. Bu ağrılar tümör ya da kansere işaret edebilir. Dolayısı ile ağrıları hafife almamak gerekmektedir. Özellikle birkaç günden uzun süren ağrılar hissediyorsanız mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir.

Koltuk altı ağrısı belirtileri nelerdir?

İsminden de anlaşılacağı üzere koltuk altında çeşitli şekillerde ve şiddette hissedilebilen ağrılardır. Fakat bu ağrıların nedenleri kişiye göre değişiklik gösterebilir. Fakat bu ağrı kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sıkıntının asıl nedeni ise koltuk altında bulunan lenf bezlerinin, enfeksiyon kapması sonucu şişmesidir.

Koltuk altı ağrılarının da belirtileri buna bağlı olarak sızlama, yanma, kaşıntı, kolu kaldırmak isterken giren kramplar, ağrıdan kolu kaldıramama ya da hareket ettirememek, donuk hissi olarak kendini göstermektedir.

Koltuk altı ağrısının kapsamlı nedenleri nelerdir?

Kas yırtılmaları, ezilmeleri ya da darbeye bağlı olarak morarmalarda, yanma veya zorlama gibi problemler,

Kollara ani hareketlilik getirecek spor aktiviteleri, zorlayıcı ağırlık kaldırma egzersizleri,

Özellikle kol da ve göğüslerde kasların iltihaplanması,

Kolun burkulması,

Kontakt dermatit,

Terleme ya da deodorant gibi kimyasallardan kaynaklı alerjik ağrılar,

Yine kullanılan deterjanın neden olduğu alerjik ağrılar,

Koltuk altında görülen şişkinlikler, deri hastalıkları,

Zona hastalığı,

Lenf düğümlerinin şişmesi,

Periferik arter hastalığı,

Son olarak kadınlarda sıkça görülen meme kanseridir.

Koltuk altı ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Koltuk altı ağrılarında izlenmesi gereken tedavi yöntemi ağrının sebebine bağlı olarak belirlenmelidir. Eğer ağrının sebebi kas yırtılmaları ise soğuk kompres uygulamaları ağrının hafiflemesini sağlayacaktır.

Zona hastalığı söz konusu olduğunda ise, herpes virüsüne yönelik antiviral ilaç tedavisi yapılmalıdır. Ağrının aşırı artması durumunda ise doktor tarafından kapsaisin veya lidokain gibi uyuşturma etkisi olan ilaçlar kullanılır.

Eğer koltuk altı ağrıları tıraşlama, ağda ya da diğer epilasyon yöntemlerinden kaynaklı ise, kaşıntı ve tahriş önleyici bitkiler ya da kremlerle giderilebilmektedir.

Koltuk altı tahrişine ne iyi gelir?

Koltuk altı ağrılarının çoğu epilasyon yöntemlerinden dolayı baş gösterir. Eğer cildinizde kaşıntı, sivilcelenme, kızarıklık, kararma, yanma ya da bazen aşırı koku gibi durumlarla karşılaşıyorsanız bunun sebebi tahriştir. Tahrişi engellemek için kolayca uygulayabileceğiniz doğal çözümler vardır.

İlk olarak buz kompresi yapabilirsiniz. Birkaç tane buz küpünü bir beze ya da ince bir havluya sarıp koltuk altınızda 2-3 dakika kadar bekletin. Daha sonra dinlendirin. Bunu 10 dakika boyunca devam ettirmeniz gerekmektedir. Buzu asla direkt olarak ya da poşet içerisinde uygulamamalısınız.

Hindistan cevizi yağı her derde deva niteliğindedir. İçerisindeki E vitamini koltuk altınızı hem nemlendirir hem de kaşınmayı engelleyerek tahriş olan bölgenin iyileşmesini sağlar. Koltuk altınıza günde birkaç kere Hindistan cevizi yağı sürün ve emmesini bekleyin.

Koltuk altı iltihaplanmaları, kaşıntı ya da enfeksiyonlarında en doğal ilaç elma sirkesidir. Elma sirkesi cildinizin ph seviyesini dengelemeye yardımcı olur. 1 bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi koyun ve koltuk altınıza sürün. 10 dakika kadar sonra bölgeyi temizleyin ve bol suyla yıkayın. Bunu bir hafta boyunca yaptığınızda tüm sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız.