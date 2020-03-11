Kolonyalı mendil koronavirüs için işe yarıyor mu?

Tüm dünyada spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgınının artması ve Sağlık Bakanlığı tarafından dün ilk kez Türkiye'de virüs testi pozitif bir örneğin olmasının ardından akıllara hijyen konusunu geldi. Türkiye'de birçok insan, virüsten korunmak amaçlı hijyene daha çok dikkat etmeye başladı. İnsanların hijyen için başvurduğu araçlardan biri de kolonyalı mendiller. Peki ıslak ya da kolanyalı mendiller korunma için işe yarıyor mu? İşte detaylar..

Alınan bilgilere göre, sadece ıslak mendilden ziyade alkol bazlı mendiller ile antibakteriyel özelliklere sahip mendillerin korunma için daha etkili olduğu öğrenildi.

Pusula Haber'e konuşan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsten korunmak için kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil kullanımının pratik çözümler sunabileceğini belirtti. Ertuğrul, "Koronavirüs, 1 metre civarındaki mesafeden damlacık yoluyla bulaşıyor. 1 metreden daha yakından biri hapşırdığında o çevreye yayılıyor. Bu kişilerden uzak durmak önemli. Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli." dedi.







