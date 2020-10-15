Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Radamel Falcao'dan, Kolombiya'ya hayat öpücüğü... 2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grup maçında Kolombiya ile Şili karşılaştı. 72. dakikada mücadele 2-1 Şili'nin üstlünlüğü ile devam ederken, oyuna Falcao girdi. Yıldız oyuncu kısa sürede maçın seyrini değiştirdi, 90+1'de de attığı golle ülkesine kritik maçta beraberliği getirdi.

'Tanrı'ya şükürler olsun'

Puanı getiren isim olan Falcao, maç sonrasında sosyal medya hesaplarından, "Zorluklara rağmen yoluna devam eden cesur bir takımız. Attığım gol ve tüm takımın oyunu için Tanrı'ya şükürler olsun. Asla inancını kaybetme' şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Everton'ın yıldızı James Rodriguez ise ''Zaten hiç kaybettin mi?'' cevabını verdi.

'Hayır ağlamıyoruz!'

Ülkesi için son resmi golünü 2018 Dünya Kupası'nda Polonya'ya karşı atan 34 yaşındaki forvet için Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan da paylaşım geldi. Federasyon, "Hayır ağlamıyoruz, Falcao gol attı..." ifadeleriyle golü paylaştı. Kolombiya'da birçok ünlü isim, tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.

Rodriguez: Bizim için eşsiz fırsat

Porto, Monaco, Real Madrid ve Bayern Münih'te forma giyen ve şu anda Everton'da oynayan James Rodriguez, Falcao'yu öve öve bitiremedi. Yıldız oyuncu, "Rada bu ülkenin ve dünyanın en büyük futbolcularından biri. Takım içerisinde olması herkesi motive ediyor. Herkesin Falcao'dan deneyimleyebileceği futbol öğretileri var. O bizim için eşsiz bir fırsat" dedi.



