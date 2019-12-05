Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Ayrılma kararı

İddianın sahibi ise Fox Sport muhabiri Jorge Baravelle... Kolombiyalı gazeteci, G.Saraylı taraftarların dönmesi için gün saydığı yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak kararı aldığını ileri sürdü.

'MLS ekipleriyle görüşme yapıyor'

Baravelle, Kolombiyalı golcünün Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti.

Falcao'nun adı, İngilizler'in futbol efsanesi David Beckham'ın önemli yatırım yaptığı ve sahibi olduğu Inter Miami anılıyordu.

Kolombiyalı yıldız sakatlığından dolayı şu ana kadar 5 maçta 360 dakika görev yapabildi. (Skorer)