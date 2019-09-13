Bugünkü Kasımpaşa maçıyla sahne almaya hazırlanan Radamel Falcao’yla ilgili ülkesi Kolombiya’dan sürekli yeni haberler geliyor. Golcaracol sitesinin haberine göre; 33 yaşındaki Falcao’nun vucüt yaşı çok daha genç. Tecrübeli forvetin en az 40 yaşına kadar üst düzeyde futbol oynayabileceği ve bir sıkıntı yaşamayacağı belirtildi. Bugünkü Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadı’nın tamamen dolması beklenirken, Türk taraftarların Falcao için özel koreografiler yapacağı da kaydedildi.

BU SORUNU ÇOKTAN AŞTI BiLE

Radamel Falcao’nun eşinin ve küçük kızlarının Türkiye’ye kısa sürede uyum sağladığı yazıldı. Monaco forması giyerken “ateşli taraftar” konusunda açlık yaşayan Radamel Falcao’nun Türkiye’de bu sorununu şimdiden aştığı kaydedildi. Kolombiyalı’nın yedeği olarak Rumen forvet Andone alınırken, bu futbolcunun sadece sakatlık veya ceza durumlarında ilk 11’de olabileceği iddia edildi. Kolombiyalılar, Radamel Falcao’nun Galatasaray’da göstereceği performans sonrasında Milli Takım’da da üst düzey oynamasını bekliyor.

FORMALARA YOĞUN iLGi

Galatasaray Kulübü’nün satışa sunduğu Falcao formalarının şu anda en çok satılan ürün olduğu yazıldı. Ayrıca Falcao’yla ilgili birçok lisanslı ürünün de piyasaya sürüldüğü belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun transferi sonrasında kombine ve loca satışlarında da patlama yaşandığı kaydedildi. Yani kariyerine Türkiye’de devam edecek olan Falcao’nun her hareketi, ülkesi Kolombiya’da yakından takip ediliyor. Özellikle havalimanındaki karşılama görüntülerinden sonra ona olan ilgi iyice arttı.

Kaynak: Akşam