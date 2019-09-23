El Deportivo: Sürpriz bir karar

El Deportivo internet sitesi ‘Falcao için sürpriz karar’ başlığıyla bir haber yayınladı. Galatasaray ile yalnızca iki maça çıktığı belirtilen El Tigre lakaplı oyuncunun üçüncü maçında yedek kaldığı belirtilerek bu karar ‘sürpriz’ olarak değerlendirildi.

Antena2: Beklenmedik bir karar

Antena2 radyo kanalının sitesinde konuyla ilgili özel bir haber gerçekleştirildi. ‘Galatasaray’da Falcao ile ilgili beklenmedik karar’ başlığıyla yayınlanan haberde ‘İki maç oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde yedek kaldı’ ifadeleri kullanıldı.

AsColombia: Sadece üç dakika oynadı

As gazetesinin Kolombiya edisyonu ‘Galatasaray, Malatyaspor’a karşı rotasyona gitti. Takımı golü yedikten sonra oyuna giren Radamel Falcao sadece üç dakika oyunda kaldı, ama bir şey yapamadı’ satırlarına yer verildi.

Publimetro: Falcao’ya saygısızlık yapıldı

Publimetro sitesinde ‘Kolombiya’da Falcao’yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa ikinci yarı oyuna ilk girenin Falcao olmamasıydı, hatta ikinci bile değildi. Saygısızlık yapıldı. Falcao’yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır” denildi.

El Tiempo: 90’da girdi, bir şey yapamadı

Kolombiya’nın önde gelen yayın organlarından El Tiempo da konuya yer ayırdı. Yıldız futbolcunun maça yedek kulübesinde başlaması ve çok az süre alması vurgulanarak ‘Kolombiyalı forvet 90’da girdi, galibiyeti getirecek bir şey yapamadı’ denildi.

Fenerbahçe maçıyla canlı yayın

Kolombiya’daki haberlerin çoğunda, ülkede bundan böyle Galatasaray’ın maçlarının canlı yayınlanacağı hatırlatması da yapıldı. Sarı-kırmızılıların lig maçları haftaya Fenerbahçe derbisiyle başlamak üzere Latin Amerika ülkesinde artık naklen izlenebilecek.

(Milliyet)



