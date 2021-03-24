Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş , Köln'de forma giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ile igileniyor.

Bild'in haberine göre Bundesliga ekibi Köln'de top koşturan Salih Özcan, gelecek sezon Beşiktaş forması giyebilir. Siyah beyazlıların Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih için uzun zamandır iletişim halinde olduğu belirtildi. Haberde 23 yaşındaki futbolcunun henüz Köln ile sözleşme imzalamadığı ve Almanya Bundesliga'da kalma mücadelesi veren kırmızı beyazlıların ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizildi.

Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu seon kırmızı beyazlılarla çıktığı toplam 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.