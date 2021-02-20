Köln Rhein Energy Stadyumu, Von Gokan, Marg and Partners (GMP) ofisi tarafından FIFA 2006 için tasarlanan iki yeni stadyumdan biridir ve yapısal teknoloji ve işlev açısından makuldür. Köln'deki ayrılmış spor parkı alanında inşa edilen üçüncü stadyumdur. Toplu taşıma istasyonundan stadyuma giden ana yol, daha önce aynı yerde bulunan Mingersdorf Stadyumu'nun girişi olan stadyumun kuzey forum tarafındaki rehber giriş yapısı tarafından sağlanıyor.

Stadyumun giriş kapısı ve bilet gişesi ışıklı kulenin altında yer alıyor. Işıklı kule dikdörtgen stadyumun köşesinde yer alıyor ve gece oyunları ve aktivitelerde ikon haline geliyor. Bu fenerler, insanların stadyumu uzaktan görmelerine izin veriyor. Bir dereceye kadar bu kuleler, stadın içe ve dışa doğru sembolik bir işaretini oluşturur.

Kulenin diğer bir işlevi de asma halatlar yardımıyla çatı örtüsünü taşımaktır. Süspansiyon yapısı, sahnenin kademeli olarak inşa edilmesine izin veren pratik işlevlere de sahiptir. Çatı düzeni, stadyum boyunca iki farklı katmana bölünmüş stantlarınkine benzer bir yerleşim planına sahiptir.

Köln Stadı'nın adı nedir?

Stadyum 16 Eylül 1923'te açıldı. Uzun zamandır Müngersdorfer Stadion olarak anılıyordu ve adını "RheinEnergy AG" adlı bir şirketle yapılan bir anlaşmadan alıyor.

Köln Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

46.000 (dış mekan koltukları)

9.000 (dış mekan koltukları)

1.850 (ofis koltukları)

550 (otel koltukları)

FC Köln, Almanya'nın Köln şehrinde kurulmuş ve Bundesliga'ya katılan bir spor kulübüdür. Köln, iç saha maçlarını RheinEnergie Stadyumu'nda oynuyor.