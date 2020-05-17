Mainz'da ise 97'li forvet Jean-Philippe Mateta cezalı. As kaleci Robin Zentner sezonu kapattı. Eldivenler Florian Müller'de, hücum hattının en önünde Adam Szalai ile başlamaları şaşırtıcı olmaz. Sezona Köln'de başlayan TD Achim Beierlorzer, ilk 13 resmi maçında 9 yenilgi alınca görevden alınmıştı. Sonrasında Mainz'a geçen 52 yaşındaki teknik adam, salgın öncesindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Eski takımına karşı ilk maçı olacak...

Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mainz'ın ligdeki son 7 deplasman maçında "2.5 ÜST" tercihi kazandırdı.

- Köln salgın öncesinde evinde oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazanmıştı.

- İki takım arasında Köln'ün ev sahipliğinde oynanan son 9 resmi maçta Mainz galibiyeti bulunmuyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %21'lik kesim maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor. %19'luk kesim ise "Köln kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve ev sahibinden hata beklemiyor.