Köln - Mainz düellosunda kazanan yok

Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Köln ile Mainz, 26. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. 4’te ev sahibinde Uth yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uth, açılışı yaptı: 1-0. 43'te Köln'de Kainz'in şutu, direk dibinden auta çıktı. İkinci yarıda iki ekip de gol için bastırdı. Drexler’in arka direğe harika ortasında Kainz, Köln adına farkı 2’ye çıkardı.: 2-0.

Kaleciler devleşti

61’de Baku’nun içeri çevirdiği topta Awoniyi, farkı 1’e indirdi: 2-1. 72’de rakip savunmayı adeta delen Kunde, takımını yeniden maça ortak etti: 2-2. Maçın son anlarında ise müthiş bir mücadele vardı. İki takım da 3 puan için canla başla mücadele etti, bu anlarda kaleciler devleşti. Fakat son düdük geldiğinde puanlar paylaşıldı. Ev sahibi ekip bu sonucun ardından haftayı 10. sırada kapattı. Mainz ise tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

Mertcan Polat