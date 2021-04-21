Köln-Leipzig maç sonucu: 2-1

Bundesliga’nın 30. haftasında düşme hattında yer alan Köln’e konuk olan Leipzig, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln’ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig’in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Gecenin diğer maçında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen’i 2-0 yendi.. Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10’a çıkardı. Köln ise 26 puanla 17. sırada yer alıyor.





Öte yandan Arminia Bielefeld’e 50. dakikada Fabin Klos’un attığı golle 1-0 yenilen Schalke 04’ün küme düşmesi kesinleşti. Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30’a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Günün diğer karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg’u 2-0 mağlup etti.

Bundesliga’da 30. haftaya çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşma ile devam edilecek. (AA)