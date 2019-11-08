Almanya Bundesliga’da hafta Köln ile Hoffenheim arasındaki mücadeleyle başlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Bu sezon işlerin hiç iyi gitmedi Köln, Almanya Kupası’nda bölgesel lig ekibi Saarbrücken’e elendikten sonra son olarak Fortuna Düsseldorf’a kaybetti. Sondan ikinci sırada yer alan Köln, şimdiye kadar sadece 7 puan toplayabildi. Ev sahibinde savunmacı Katterbach ve orta sahadan Kainz’ın sakatlıkları var.

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Rakibine göre çok formda olan Hoffenheim, Almanya Kupası’nda 3. Lig ekibi Duisburg’u deplasmanda eledikten sonra evinde Paderborn’u net bir skorla devirdi. Son 5 resmi maçını da kazanan konuk ekip, rakibiyle son olarak 2017/18 sezonunda Bundesliga’da karşılaşmış ve iki maçı da gol yemeden kazanmıştı. Konuk ekipte sakatlığı bulunan 6 ismin hiçbiri as isim değil.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 5 maçın 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

• Köln, bu sezon ligdeki 10 maçının sadece birinde gol yemedi.

• Hoffenheim’ın ligdeki son 5 maçının 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Hoffenheim’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %27’si konuk takımın 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %25’i mücadelede her iki ekibin de katkılarıyla 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Köln'de kötü geçen derbi sonrası Teknik Direktör Achim Beierlorzer'in gönderilmesi gündeme geldi ama kulüp son bir şans verme kararı aldı. Köln bu maçta da istenilen futbolu ve istenilen skoru alamazsa, milli arada yeni bir teknik direktör arayışı olacak. İşlerinin oldukça zor olduğunu söylemek lazım çünkü Hoffenheim son haftalarda adeta alev aldı ve üstüste galibiyetlerle üst sıralara tırmandı. Alfred Schreuder'in oynatmak istediği futbolu anlamak için biraz zaman aldı ama işler iyi gidiyor. Köln gol yemeye müsait bir takım, iç sahada hücumcuları da iyi iş çıkartıyor. Hoffenheim'ın durumu ortada. Beklentim 2,5 gol üstü.



