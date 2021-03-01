Son dönemlerde beslenme ve sağlık alanlarında kolesterolün önemi artmaktadır. Çünkü kolesterol günümüzde birçok insanın uğraş içinde olduğu kalp ve damar rahatsızlıklarının oluşumunda etkilidir.

Kolesterol nedir?

Hayvan hücrelerinin zarında yer alan ve kan plazmasında taşınan, vücut içinde özellikle endokrin sistem ve de sindirim sisteminde görevlere sahip yağ benzeri maddeye kolesterol denir. Hayvansal kaynaklı olan besinlerde bulunan ve de bu besinlerin tüketilmesi ile birlikte vücuda alınan kolesterol, vücutta karaciğer başta olacak şekilde ince bağırsak, üreme organları ve böbrek üstü bezleri gibi pek çok dokuda sentezlenmektedir. Kolesterolün vücutta çok işlevi vardır. Kandaki kolesterol seviyesinin yüksek çıkması, kalp ve damar hastalıkları ya da safra kesesi hastalıkları gibi hastalığa zemin hazırlar.

Kolesterol çeşitleri nelerdir?

Kolesterol çeşidi aslında kolesterolü taşıyan lipoprotein çeşidi olmaktadır. Buna göre kolesterol taşıyan lipoproteinlerin iyi kolesterol (HDL) ve ya kötü kolesterol (LDL) gibi bilinen iki kolesterol türü vardır.

İyi kolesterol (HDL: yüksek yoğunluklu lipoprotein) bu yapı kolesterolün doku ve ya damarlardan karaciğere taşınmasını sağlamakta olup kolesterolün damar çeperinde birikmesini engelleyerek kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını önler.

Kötü kolesterol (LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein) bu yapı ise dokulardaki kolesterolü vücut içinde ihtiyaç duyulan bölgeye taşımak ile görevlidir. Kanda LDL seviyesinin yüksek çıkması, damarlarda kolesterol birikmesine sebep olur ve kalp damar hastalıklarının oluşumuna da zemin hazırlar.

Kolesterol seviyesi neden yükselir?

Kandaki kolesterol seviyesinin yükselmesinin iki sebebi vardır.

Bunlardan biri diyet ile alınan kolesterol miktarlarının yüksek olmasıdır. Yani hayvansal kaynaklı olan besinlerin aşırı tüketilmesi, fast food ve kızartma tüketilmesi ve ya hayvansal yağların çok kullanımı vücuda yüksek oranda kolesterol alınmasına sebep olup yüksek kolesterole yol açar.

Kolesterol yükselmesinin ikinci sebebi vücutta endojen kolesterol üretimlerinin fazla olmasıdır.

Yüksek kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüksek kolesterolün belirtilerden en yaygın olanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Göğüs ağrısı

Yüzde ve göz çevresinde oluşan sarı yağ bezeleri

Halsizlik ve yorgunluk

Baş dönmesi

Ayak ve bacaklarda uyuşma, ağrı

Yaraların geç iyileşmesi

Ciltte lekelenmeler

Solgun görünümlü cilt ve

Deri altında yağ birikmesi şeklindedir.

Yüksek kolesterol nasıl tedavi edilir?

Yüksek kolesterolde öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri önermektedir. Kişini diyetinde, egzersiz alışkanlıklarında ya da günlük rutininde değişiklikler tavsiye edilebilir.

Kolesterol seviyesini düşürmeye destek olacak ilaçlar ya da diğer tedavileri verilebilir. Statinler genelde yüksek kolesterol için reçete edilen ilaçlar olup karaciğerin fazla kolesterol üretmesini önlerler.

Buna ek olarak niasin, kolesterol, sekestran ya da kolestiramin emilim inhibitörleri reçete edebilir.

Yüksek kolesterol zararları nelerdir?

Yüksek kolesterolün ortaya çıkardığı hastalıklar çok fazladır. Bu hastalıklar içinde koroner kalp hastalığı, felç ve de periferik vasküler hastalık yer almaktadır. Yüksek kolesterol, diyabet ve yüksek tansiyon ile de ilgilidir. Bu hastalıklar kısaca değinilmek istenir ise;

Koroner kalp hastalığı

Bu hastalık yüksek kolesterol ile ilgili olan temel risktir. Kandaki kolesterol seviyelerinin, kalp hastalığına yakalanma olasılığı ile ilgisi çoktur. Eğer yüksek kolesterol varsa kalpteki arterler duvarlarında birikir ve ateroskleroz arterlerin daralmasına sebe olarak, kalbe kan akışının hızını yavaşlatır. Bu durumda kan damarının tamamı ile tıkandığı durumlar kalp krizi ile sonuçlanır.

İnme

İnme, beyne oksijen ve beyne besin taşıyan damarlardan birisi tıkandığında ya da patladığında ortaya çıkmaktadır. Kan damarlarında fazla kolesterol birikmesi neticesinde oluşan plaklar nedeni ile tıkanabilir.

Periferik vasküler hastalık

Bu hastalıkta yüksek kolesterol, kalp ve beynin dışında kalan damarlarda meydana gelir. Böylece yağlı tortular tam arter çeperleri boyunca birikmiş olur, bacak ve ayaklara gitmiş arterlerdeki kan dolaşımını da etkilemektedir.

Diyabet

Bu hastalık, HDL ve ya LDL kolesterol seviyelerinin arasındaki dengeyi bozmaktadır. Diyabeti olan kişiler üzerinde, LDL parçalarının arterlere yapışması ve ya damar çeperlerinin kolay zarar görmesi eğilimleri yer almaktadır. Glikoz lipoproteinlere yapışır ve şeker kaplı olan LDL kanda daha da uzun bir süre kalır ve plak oluşumuna da yol açabilir. Ayrıca diyabeti olan bireylerde, her ikisi birden kalp ve arter hastalıkları riskini arttırır.

Tüm bu nedenlerden dolayı kişilerin yüksek kolesterollerinde normalden fazla artış var ise mutlaka doktora başvurmalı ve de tedaviye başlanmalıdır.