Kolesterol seviyesi, yapılan kan tahlilleri ile tıbben normal kabul edilen aralıklardan yukarı rakamlarda çıkan kişiler, yüksek kolesterol sahibi kişiler olarak kabul edilirler. Halk dilinde kötü kolesterol olarak bilinen yüksek kolesterol, vücutta koroner kalp rahatsızlıkları, felç gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açar. Uzmanlarında önerisi ile bu yüksek kolesterol sorununu çözmek için başvurulan diyetlerin en başında kolesterol diyeti gelmektedir. Bu diyet uzmanlar tarafından ilaçsız kolesterolü yenme diyeti olarak da ifade edilmektedir.

Kolesterol diyetinde, yağlı yiyecekler ve doymuş yağlardan uzak durulması önemli bir noktadır. Kolesterol diyeti yapılırken tereyağı ve margarin kullanılmamalı, zeytinyağı tercih edilmelidir. Hazır ve dondurulmuş gıdalara kesinlikle öğünlerde yer verilmemelidir.

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tam yağlı değil daha az yağ içeren ürünler tüketilmelidir. Kişi günlük ortalama tüketmesi gereken su miktarını beslenme uzmanından öğrenmelidir. Ortalama günlük 2 litre su içilmesi gerektiği ise genel kabul gören bir görüştür. Et ve et ürünleri başta olmak üzere fırında pişirme haşlama, buğulama yapılmalıdır.

Hiç bir yiyecek kesinlikle kızartılarak tüketilmemelidir. Hayvansal yağlardan uzak durulmalı. Hazır salata soslarına diyet yiyecekleri içeriğinde yer verilmemelidir. Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu, hazır soslar yerine kullanılmalıdır. İşlenmiş etler ve şarküteri ürünleri, kolesterol diyeti yapılırken kapsam dışında bırakılmalıdır.

Yüksek kolesterol düşürücü örnek diyet listesi

Günlük yüksek kolesterolü düşüren örnek diyet listesi, uzman doktora danışılarak uygulanabilir.

Sabah: 4 adet zeytin, mevsime özgü yeşillikler, 1 dilim yağsız peynir

Ara öğün: 1 adet meyve

Öğlen: 2 yemek kaşığı haşlanmış sebze, ızgara tavuk göğsü, zeytinyağlı ve limonlu salata, 1 ince dilimlenmiş çavdar ekmeği

Ara öğün: Az yağlı/yağsız bir kase yoğurt

Akşam: 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile yapılmış sebze yemeği, 60 gram tavuk eti, 2 yemek kaşığı yoğurt, mevsim salatası,

Ara öğün: 1 adet meyve

Kolesterol listesi hazırlanırken dikkate alınması gereken hususlar

Kolesterol diyeti, doktorların önerisi ile uzman diyetisyen desteği ile hazırlanmalıdır. Kolesterol diyeti hazırlanırken, yüksek kolesterolü olan kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti, gün içindeki fiziksel hareketleri, içtiği ilaçlar ve sahip olduğu kronik rahatsızlıklar başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olarak kişiye özel bir diyet programı oluşturmaya özen gösterilir. Bu listenin temel amacı, yüksek kolesterol sorunu yaşayan kişilere, uzun vadeli çözümler sunabilmek ve kişi sağlığını tehdit eden yüksek kolesterolü en aza indirmek ve mümkün ise tamamen ortadan kaldırmaktır.

Kolesterol diyetindeki yasaklar

- Hamur işleri ( poğaça, açma, kek, börek gibi pastane ürünleri )

- Margarin, kuyruk yağı

- Fast food yiyecekler ( hamburger, patates kızartması, hazır tavuk gibi )

- Mayonez

- Hazır salata sosları, yağlı soslar

- İşlenmiş etler ( salam, sosis, sucuk )

- Tahin, çikolata

- Hazır çorbalar

- Sakatatlar ( dalak, ciğer, beyin, yürek, kokoreç )

Kolesterol diyetinde serbest yiyecekler

- Mevsimine göre tüm sebzeler yenilebilir.

( ıspanak, karnı bahar, brokoli, lahana, turp, brüksel lahanası gibi )

- Tüm meyveler ( elma, portakal, mandalina gibi )

- Yulaf kepeği veya ezmesi

- Kuru baklagiller ( kuru fasulye, nohut, kırmızı veya yeşil mercimek gibi )

- Kuru yemişler ( porsiyonu ayarlanmış çiğ badem, ceviz, çiğ fındık )

Kolesterolü düşüren 10 besin

1- Portakal Suyu: Yapılan araştırmalarda portakal suyu içmenin kötü kolesterol seviyesini %8'e kadar düşürebileceği ortaya konulmuştur. İlaç kullananların etkileşim olup olmayacağını doktorlarına önceden danışmaları önerilmektedir.

2- Badem: Kötü kolesterolü, düşürmeye yardımcı ve doymamış yağlar bakımından zengin bir besin. Porsiyonu bir avuçla sınırlı olmak üzere ara öğün olarak tüketilmesi öneriliyor.

3- Zeytinyağı: İyi kolesterolü yükseltmeye yardımcıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Doymamış yağ bakımından zengindir. Günde 2 yemek kaşığı kullanımı tavsiye edilmektedir.

4- Kuşkonmaz: Buharda pişirilmesi tavsiye edilir. Bu sayede kolesterolü düşürücü etkisinin arttığı bilinmektedir.

5- Yulaf: Çözülebilir lif kaynağıdır. Kolesterolün kanda emilimini önleyen jel üretir. Güne ılık bir kase yulafla başlamak diyet listelerinde önerilen başlangıçlar arasındadır.

6- Barbunya: Çözülebilir lif bakımından zengindir. Kolesterolü düşürmeye destek olur.

7- Yaban Mersini: Damarların tıkanmasına neden olan kötü kolesterolün, kandaki seviyesini azaltmaktadır.

8- Domates: Likopen zengini bir besin. Yeni yapılan araştırmalar, domatesin kötü kolesterolü seviyesi kadar düşürdüğünü göstermektedir.

9- Avokado : Trigliserid ve kötü kolesterolü düşürür. Sağlıklı kolesterolü yükseltir. Tekli doymamış yağ asitleri ihtiva eder.

10- Çikolata : Kolesterolü düşürmeye yardımcı flavonoid ile oleik asit içermektedir.