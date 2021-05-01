Kolej takımı Beşiktaş! 21 farklı oyuncu gol attı

Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçının ilk yarısını 5-0 önde geçerken son golü Rıdvan kaydetti. Rıdvan böylece bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırırken Sergen Yalçın'ın ekibinde sezon başından beri gole katkı yapan oyuncu sayısı 21 oldu. Beşiktaş böylece 2007-08 sezonundan beri en çok farklı oyuncusu gol atan takım oldu.

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Takımdan ayrılan Lens, Boyd ve Güven dahil 21 farklı oyuncu en az bir gol atarken yardımlaşma, paylaşımın üst seviyede olduğu adeta bir kolej takımı havasındaki Beşiktaş'ın en skorerleri ise 18 golle Larin ve 15 golle Aboubakar oldu.

Cyle Larin 19

Aboubakar 15

Kevin Nkoudou 7

Rachid Ghezzal 5

Bernard Mensah 4

Domagoj Vida 4

Atiba 4

Cenk Tosun 3

Oğuzhan 3

Gökhan Töre 3

Ajdin Hasic 2

Josef de Souza 2

Adem Ljajic 2

Tyler Boyd 1 (ayrıldı -ilk hafta Trabzonspor'a atmıştı)

Güven Yalçın 1 (ayrıldı -Sivasspor'a atmıştı)

N'Sakala 1

Jeremain Lens 1 (ayrıldı -ilk hafta Trabzonspor'a atmıştı)

Rosier 1

Necip Uysal 1

Welinton 1

Rıdvan Yılmaz 1





Beşiktaş'ın kadrosunda süre alan isimlerden sadece Dorukhan, Montero gibi isimler ise henüz bu sezon lig maçlarında gol katkısı veremedi.







