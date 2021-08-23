Sarı-Lacivertliler, transferde bir bomba daha patlatıyor. Özellikle Caner Erkin’in kadro dışı bırakılmasının ardından sol kanat bekine takviye yapılması şart olmuştu. Fenerbahçe , aslında aradığı ismi kısa sürede buldu, Sead Kolasinac ile 1.8 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağladı. Ancak Boşnak yıldız ile Arsenal arasında süren sözleşme fesih görüşmeleri uzadı. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuya tazminat vermemek için teklif gelmesini bekledi, Sarı-Lacivertliler ise bu konuda sabırlı davrandı.

Arsenal pes etti

Fenerbahçe Yönetimi, sabırlı bekleyişin mevyesini aldı. Arsenal sonunda inadından vazgeçti ve pes etti. İngiliz ekibi ile Kolasinac, sözleşmenin feshedilmesi için orta yolu buldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun Sarı- Lacivertliler’e transferi konusunda tüm pürüzlerin giderildiğini ve tarafların 2024 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacaklarını duyurdu.

Mesut’la yeniden buluşacak

Sead Kolasinac’ın bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 28 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan sözleşmeye imzasını atacak. Kolasinac, transferin gerçekleşmesiyle birlikte Arsenal’dan yakın arkadaşı olan Mesut Özil ile de yeniden buluşmuş olacak.