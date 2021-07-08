Fenerbahçe 'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sisteminde joker olarak kullanabileceğini düşündüğü Sead Kolasinac konusunda sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın, sol bekte Kieran Tierney'i düşünmesi nedeniyle Boşnak futbolcunun forma bulma şansı çok azaldı. Ayrıca İngiliz ekibinin, haftalık 100 bin Pound kazanan 28 yaşındaki yıldız futbolcu ile de yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi.





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Arteta onay verdi

Kolasinac, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke'de kiralık olarak geçirmişti. Boşnak futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe'nin karşısında Bundesliga'dan birkaç kulübün olduğu öğrenildi. Bu arada Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Kolasinac'a gelecek sezon planlamasında yer vermediği bildirildi.







