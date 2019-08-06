Aleksandar Kolarov transferinde bir türlü ilerleme sağlanamıyor. Sırp futbolcu son olarak Roma’nın Lille ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Kolarov, buna rağmen İtalyan ekibinin sportif direktörü Petrachi’ye bir kez daha ayrılmak istediğini söyledi. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu sayesinde Roma’ya baskı kuruyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın da kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Teknik direktör Fonseca, Spinazzola transferine rağmen Kolarov’dan da vazgeçmiyor.

Cumaya kadar süre

Bu işin uzaması, en çok Ersun Yanal’ın canını sıkıyor. Yanal, acil olarak savunmaya takviye beklese de Sırp yıldızdan mutlu haber bir türlü gelmedi. Fenerbahçe Yönetimi, Kolarov’u bedelsiz olarak getireceklerinin sözünü veren menacerler Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan’a rest çekerek, cuma gününe kadar transfer bitmezse farklı oyunculara yöneleceklerinin mesajını verdi.