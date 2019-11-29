Kolarov transfer aşamasında! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli kulübün ısrarla ilgisini gösterdiği 34 yaşındaki futbolcu, Roma ile Haziran 2020’de bitecek sözleşmesiyle alakalı son sözünü söylemedi.

İtalyan kulübü, 1+1 yıllık sözleşme önerdiği Kolarov’un cevabını bekliyor. Aynı zamanda yaz aylarında söz kestiği Fenerbahçe ihtimalini de aklında tutan Sırp oyuncu, menajeri Sergio Berti ile de durum değerlendirmesi yapıyor.

Roma’dan eski takım arkadaşı Daniele De Rossi’nin bu sezon başında Arjantin’in ünlü kulüplerinden Boca Juniors’a gitmesi de Kolarov’un önünde duruyor. Menajeriyle ve De Rossi ile sık sık görüşen Kolarov, Avrupa dışında böylesine sürpriz bir transfer ihtimalini şu an için düşünmüyor ancak alternatifler arasında tutuyor.İlk etapta ülkesi Sırbistan’a dönmek istemeyen Kolarov, Avrupa’da direkt şampiyonluklara oynayan bir takım istiyor.

Roma’nın bugünkü şartlarda ilk 4’e girmekte zorlanması ve şampiyonluktan uzak kalması tecrübeli savunmacıyı zorluyor. Artık direkt lig şampiyonluğu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımla devam edip, üst seviyede kalmayı amaçlayan Kolarov, hem Roma’nın hem de Fenerbahçe’nin sportif başarı açısından ne noktada olacağını önemsiyor.

Kolarov, ocak ayı yerine sezon sonunda yeni bir transferin daha etkili olacağını düşünüyor.(Skorer)