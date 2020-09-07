Kolarov kızardı

Sırplar’ın 3’lü savunmanasında merkez Aleksandar Kolarov’daydı. Dünyaca ünlü yıldız her atağı da başlatan isimdi. İlk yarıda Milliler’i en fazla zorlayan isim olan Sırp defans oyuncusu, devreye sarı kartla gitti. Dönüşünde ise sert oyununu sürdürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaptan olarak başladığı maçta takımını 10 kişi bırakan Kolarov, sahayı sinirli bir şekilde terk etti.