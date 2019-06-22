Kolarov için özel görüşme!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Roma forması giyen 33 yaşındaki dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov'un transferini bitirdiği iddia edilmişti. Sırp futbolcu hakkında İtalyan medyasından gelen son haberler ise Sarı Lacivertli taraftarları üzecek cinsten.

Sportitalia'dan Alfredo Pedulla'nın kişisel internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı habere göre Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Serie A devi Inter'in de ilgilendiği iddia edilen yıldız isimle özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisinin takımda kalmasını istedi. Pedulla, 46 yaşındaki teknik adamın Kolarov'u takımın değişilmez isimleri arasında gördüğü ve bu nedenle oyuncunun Roma'dan ayrılma ihtimalinin rafa kalktığını yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler