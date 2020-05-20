Kolajen sağlıklı insan vücudunda çok sayıda bulunan bir proteindir. Eklem, tırnak, tendon, bağ dokusu, deri, saç ve kemikler ile beraber pek çok farklı organda yer almaktadır. Özellikle vücuttaki temel görevi dokulara destek vermek ile beraber doku ve organları canlı, sağlıklı tutmaktır. Aynı zamanda esnek kalmasına ve cildin genç görünmesi için de büyük öneme sahiptir. Kemik gelişimi ve güçlenmesinin yanı sıra daha pek çok farklı görevi olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden hem doğal besin kaynakları ile hem de takviye üzerinden günümüzde oldukça fazla değerlendirilmektedir.

Kolajen eksikliği nedir ve neden olur?

Kolajen vücudun yapısal bütünlüğünü korumak amaçlı çok önemli bir proteindir. Üstelik insan vücudunda en çok bulunan protein olarak da öne çıkmaktadır. Dokulara destek sağlamak ve doku ve organları canlı tutabilmek için mutlaka belli bir referans aralığında bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda dokuların onarım ve yenilenmesi ile beraber, kemik dokusu ile cilt dokularının şekillenmesi noktasında büyük öneme sahiptir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmemek kolajen eksikliğinin temel nedenleri arasında yer almaktadır. Kolajen zengin olan iç organlardan yani sakatat ile beraber, kemikli etlerin eskisi kadar tüketilmemesi bu eksikliği ortaya çıkarmaktadır. Paket etler, fastfood yiyecekler, kızartmalar ve ızgara yiyecekler nedeniyle doğal beslenmeden uzak kalan vücut belli bir süre içerisinde kolajen eksikliği yaşamaktadır. Burada önemli olan doğru pişirme yöntemleri ile beraber, düşük ısıda uzun süre kaynatılması gereken hayvansal gıdaların sağlıklı biçimde tüketilmesidir.

Diğer yandan yaşın ilerlemesi ve yaşlılık da yine kolajen eksikliğinin nedenleri arasında gelmektedir. Özellikle 20'li yaşlardan sonra her sene kolajen üretimini %1 veya %1.5 gibi bir oranda düşüş yaşanır. Böylece ciltte kaşınma ve sarkmalar ile beraber kemik kıkırdakları ile tendonlarda belli başlı bazı hasarlar yaşanabilmektedir.

Kolajen eksikliğini geçiren ve iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Vücutta yer alan pek çok farklı protein ile beraber kolajen protein açısından da belli başlı bir referans aralığı söz konusudur. Bu aralık sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için sürekli olarak aynı miktarda yer alması gerekir. Bu aralığın aşağısına düşmesi ile beraber ciddi oranda kolajen eksikliği söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda yapılması gereken sağlıklı ve dengeli şekilde, kolajen barındıran önemli ve doğal besin kaynaklarını tüketmektir. Bu doğrultuda belli başlı bazı besin kaynaklarından bahsetmek mümkün.

- Soya ve soya ürünleri,

- A vitamini içeren besin kaynakları,

- Sülfür içeren besinler,

- Isırgan otu ile beraber ebegümeci,

- Üzüm çekirdeği,

- Omega 3 yağ asitleri konusunda zengin besin kaynakları,

- Antioksidanlar açısından zengin kaynaklar,

- C vitamini konusunda zengin besinler,

Bu gibi belli başlı ana maddeler eşliğindeki besinler düzenli ve dengeli şekilde tüketilmelidir. Böylece yaşanabilecek olası kolajen eksikliğini giderme noktasında önemli bir potansiyel elde edilebilir.

Kolajen eksikliği tedavisi nasıl yapılır?

Kolajen eksikliği ile beraber özellikle kemik sağlığı sekteye uğrayabilir. Aynı zamanda cilt daha erken şekilde yaşlanır ve eklemler gücünü kaybedebilir. Bu gibi daha pek çok farklı sebepten dolayı daha ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden mutlaka doktora başvurmak suretiyle gerekli kan testleri üzerinden değer ortaya çıkarılmalıdır. Ele alınan değer kapsamındaki kolajen eksikliğinin şiddetine bağlı olarak öncelikle neden ortaya çıkarılır. Daha sonra ne tür takviye ve tedavi yöntemlerinin ele alınacağına karar verilir.

Özellikle enjeksiyon yoluyla kolajen aktarımı günümüzde oldukça fazla tercih ediliyor. Bu doğrultuda vücudun pek çok farklı yeri için enjeksiyon yöntemi ele alınabilmektedir. Boyun bölgesi, kalça bölgesi, bel kısmı ve akla gelebilecek her türlü bölgeye yapılabilmektedir. Yapılacak aşı sonrası bölgede yenilenme sureti ile yaşlanma belirtileri ve ağrılar yok olur. Aynı zamanda bölge güçlenir ve dokular daha genç ve verimli hale gelir.