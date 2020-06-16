Kol ağrıları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Yanıcı, batıcı olabildiği gibi normal nosiseptif ağrı şeklinde, noktasal ya da yayılan, hareketle ya da istirahat halinde ortaya çıkan, hareketle artan ya da azalan şekillerde meydana gelebilir.

Kol ağrısı genellikle; koldaki kasların, kemiklerin veya eklemlerin hasar görmesinden kaynaklı oluşabileceği gibi sinir harabiyetine bağlı olarak da yansıyan ağrı olarak karşımıza çıkabilir. En yaygın kol ağrısı nedenleri olarak boyun fıtığı, omuz patolojileri, kas yırtıkları sayılabilir. Günlük yaşamınızda baş üstü aktiviteleri yaparken aniden saplanan bir ağrı mı var? Son zamanlarda geceleri de uykudan ağrı ile mi uyanıyorsunuz? Üstünüzü veya ceketinizi giyinirken yardım mı almak durumundasınız? Peki ama neden? Haydi nedenlerini hep beraber inceleyelim.

1)BOYUN FITIĞI

Boyun fıtığı; servikal omurgada intervertebral diskin omuriliğe doğru taşması ve sinirlere bası sonucu oluşur. Fıtığın hangi mesafeden çıktığına bağlı olarak sağ veya sol kolda bazen dirseğe, bazen el bileğine, bazen de parmak uçlarına kadar yayılan ağrı oluşur. Eş zamanlı olarak da boyundan kola vuran ağrı ile karakterize ilgili kolda his kaybı, uyuşukluk ve kuvvet kaybı da görülebilir.

2)OMUZ EKLEM PATOLOJİLERİ

Omuz bölgesi geniş hareket kapasitesi ile orantılı olarak yaralanmaya oldukça uygun bir konumdadır. Omuz sıkışma sendromu olarak bilinen subakromial impingement , özellikle ileri yaşlarda ‘rotator cuff kasları’ dediğimiz omzun üzerini örten kasların kürek kemiğinin uzantısı olan acromion adı verilen yapının altında sıkışmasıyla meydana gelmektedir .Kolun baş seviyesinin üzerine kaldırmasıyla ani gelişen ve elinizi belinize götürüken artan ağrıyla karakterizedir. Sıkışma Sendromunda ağrı kolun ön kısmında yoğun olarak hissedilir. Genellikle ağrı dirseğin altına inmez. Fizik tedavi ve artroskopik işlemler gibi eğer uygun müdahale zamanında yapılmazsa rotataor cuff kasları yırtılır ve bu duruma rotator cuff sendromu denir. Yırtığın derecesine bağlı olarak ta cerrahinin boyutu ve cerrahi sonrası rehabilitasyon yaklaşımları da değişmektedir. Rotator cuff kaslarının yırtılması aynı zamanda düşme, çarpma, trafik kazası gibi yüksek enerjili travmalar sonrasında da ani de oluşabilir. Rotator manşet sendromuna genellikle ağrı, kuvvet kaybı ve hareketlerde kısıtlanma eşlik eder. RMS’da hasta, omuzdan çok kolun üst yan tarafında ağrı hisseder. Ayrıca tekrarlayan baş üstü aktivitelerde ağrısı artar.

Donuk omuz diğer bir adı ile adezive kapsülit; yaşam konforunu ciddi şekilde bozan, ağrı ve omuzun aktif ve pasif eklem hareketlerinde ilerleyici hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Adeziv kapsülitte ise ağrı genellikle gün boyu ve gece hissedilir, istirahatle geçmez aynı zamanda omuz hareketleri ile ağrı artar. Tedavi planına başlamadan önce, hastalığın hangi aşamada olduğunun belirlenmesi uygulanan tedavinin başarısı yönünden önem arz etmektedir.

Tendinit (tendonların infalamasyonu) ve bursitlerde (kemik kas arasında bulunana küçük keselerin inflamasyonu) ağrının oluşumunda diğer faktörlerdir.

Tüm bu hastalıkların tanısı; hastanın hikayesi ve şikayetleri üzerine fiziksel değerlendirme ölçekleri ve görüntüleme yöntemleri ile hekim tarafından koyulur.