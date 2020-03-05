Kokukır: Bu takımın yeri 2. Lig

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor teknik direktöre Engin Korukır, takımın kadro kalitesinin iyi olduğunu belirterek, "Futbolcu grubuna baktığınız zaman bu takımın yeri 2. Lig" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor'un ikinci yarı takımın başına gelen teknik direktörü Engin Korukır, takımının ikinci yarıdaki performansını ve önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçları değerlendirdi. 3. Lig'in herkes tarafından kolay zannedildiğini ancak Türkiye'nin en zor liglerinden biri olduğunu söyleyen Engin Korukır, aslında en kolay ligin Süper Lig olduğunu, Süper Lig'de imkanların, analiz yapma şansının, rakibi daha iyi analiz etme şansının ve her şeyin kolay olduğunu savundu.

Serik Belediyespor'un kadrosu kalitesinin 3. Lig değil, 2. Lig olduğunu aktaran Engin Korukır, "Futbolcu grubuna baktığınız zaman bu takımın yeri 2. Lig. Şu ana kadar çok keyifli bir çalışma oldu. Futbolculardaki hırs, azim, belki de her haftanın onlara getireceği güzel şeyleri düşündükleri için konsantreleri hiçbir zaman alta gitmiyor. Üste çıkıyor. Futbolda çok iyi oynadığınız zamanlarda da belki istemediğiniz sonucu alırsınız ama bu gelecek haftalar için bir mesajdır. Makas daraldıkça daha dikkatli olmamız lazım, daha konsantre olmamız lazım. Artvin Hopa maçını oynadıktan sonra Tokat ile oynayacağımız maç vardı. Soyunma odasında hep birlikte toplandık. Gelecek haftaki maçımız çok önemli dedik. Çünkü herkes Tokat'a küme düştü gözü ile bakıyor. Böyle bir travmayı Manisa maçında da yaşadığımız için o maçın konsantresini 1 hafta önceden yıktık. Bu çok doğru olan bir şeydi. Futbolcularımızda küçümseme olarak düşünmediler" dedi.

Bu hafta da yine çok önemli maçlarının olduğuna dikkati çeken Korukır, "Bizim artımız çok ama bize karşı da takımlar daha fazla konsantre olmaya başladı. Daha fazla tedbir almaya başladılar. İçeride 2 maçımız var. Sonra hafta içinde tehir olan maçımızı oynayacağız. Ondan sonra Karaköprü maçı. 4 maç lehimize işlediği zaman çok daha güvende bir yerde olacağız. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Yönetim yanımızda. Futbolcularımız çok iyi çalışıyor. Sarı kart sınırında 3-4 oyuncumuz var. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle hiçbir maç için maç bitmeden kazandım diyemezsiniz. Kazanmanız için de hangi rakip olursa olsun çok iyi konsantre olmanız lazım. Çünkü birinciye karşı herkes daha fazla konsantre oluyor. İyi bir avantajımız var. İki maçı güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Yomra'dan alacağımız 3 puan da çok şeyi netleştirecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Güzel çalıştıklarını da söyleyen Engin Kokukır, şöyle dedi:

"Hayal görmeden gerçekleri yakalayamazsınız. Bir hayal vardır. İnandığınız zaman o hayal de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayaller değildir. İnanmazsanız hiçbir şey olmaz. İnanmasam ben de bu kulübe gelmezdim. Kocaelispor'dan sonra 3. Lig'de çalışmayacağım diye karar almıştım ama belediye başkanının çok alakalı ve ilgili olması beni buraya getirdi. İyi ki de gelmişim."

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