Kokoskov: “FIBA Pencerelerinde Milli Takımın Başında Olacağım”

Sırbistan Basketbol A Milli Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilen Igor Kokoskov, Amerika’da açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda NBA takımlarından Sacramento Kings’te yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Kokoskov, Şubat 2020’de başlayacak FIBA EuroBasket 2021 pencerelerinde Sırbistan Milli Takımı’nın başında olacağını belirtti.

Sadece Büyük Turnuvalarda Takıma Antrenörlük Yapmayı Seçmedim

Milli takıma sadece bütük turnuvalarda antrenörlük yapmak istemediğini belirten Kokoskov, “Milli takım görevini kabul ederkenki koşullarım paketi bir bütün olarak almaktı. Yani sadece büyük turnuvalarda takıma antrenörlük yapmayı seçmedim. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi elemeler hızla yaklaşıyor ve önümüzdeki yaz Tokyo’ya gitmeyi umuyoruz. Pencerelerde milli takımla birlikte olacağım. Şartlarımdan biri de, milli takım pencereleri sırasında da takımla birlikte çalışabilmekti ve bunu sağlamak kolay olmadı. İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonu ve Toronto ile NBA şampiyonu olan Sergio Scariolo durumu da dahil olmak üzere, diğer takımlardaki durumu anlattım. Burada bir ikilem yok, asıl işim NBA'de, milli takımda çalışmak ise benim için bir onur” dedi.

Bir Milli Takımın Başantrenörü Olmak, Herhangi Bir İşle Karşılaştırılamaz

Milli takıma dönüşünden bahseden Igor Kokoskov, “Sırbistan Milli Takımı’nı kabul etmemdeki temel neden ise NBA'de 20 ve 10 yıldan fazla bir süredir FIBA'da diğer milli takımlarla çalıştıktan sonra, nihayet başladığım yer olan Sırbistan’a geri dönme isteğimdi. Benim için bir milli takımın başantrenörü olmak herhangi bir diğer zorlu işle karşılaştırılamaz. Antrenörlük felsefem her başarılı takımın, o takım oyuncularının yaratıcılığı ve yetenekleri üzerine kurulması. Sırbistan’da hiçbir zaman basketbol yeteneğinden yoksun olmadık. Bu yüzden başantrenör olarak görevim; oyuncuları hazırlamak, onlara yardım etmek ve ekibin çıkarları doğrultusunda kararlar almak olacak” şeklinde konuştu.

FIBA’nın Yeni Sistemi, Genç Oyuncuların Potansiyellerini Kanıtlamaları İçin Bir Şans

Sırp antrenör elemelerde müsait olacak oyuncularla yollarına devam edeceklerini belirterek, “Milli takımda, pencerelerde oynamaya müsait, sağlıklı ve yardım etmek isteyen oyunculara odaklanacağız. FIBA’nın yeni sistemi, aynı zamanda genç oyuncuların yeteneklerini ve gelecek için potansiyellerini kanıtlamaları için bir şans. Bizim için her şey Şubat 2020’deki ilk pencereyle başlayacak. Sırbistan milli takımı, oynayabilen ve milli takım forması giymek isteyen en iyi oyuncularımızdan kurulu olacak. İlk görevim, milli takımımızın tüm potansiyel oyuncularıyla ilk temasta bulunma. Önümüzde iki aşama var: EuroBasket elemelerinin bir parçası olarak Şubat ayında iki maç ve Haziran ayında Belgrad'da oynayacağımız FIBA Olimpiyat Elemeleri. EuroLeague ve NBA'deki oyuncular milli takım pencerelerine katılamayacaklarından, o dönemde müsait olan oyunculara odaklanacağız” açıklamasında bulundu.







