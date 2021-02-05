Kokoskov: Bizim için önemli bir maç

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Pierre, Guduric ve Barthel’in durumu maç günü belli olacak. Kanarya, 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle averajla 8. sırada bulunuyor. Son iki maçını kaybeden ve eksik karşılaşması bulunan Rus temsilcisi ise 21 maçta 13 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Coach Igor Kokoskov, "Çok fazla formda oyuncuya, dış atışlarda etkili isimlere sahipler. Onlar da bizim gibi Play-Off hedefine sahipler. bizim için büyük ve önemli bir karşılaşma olacak” dedi.