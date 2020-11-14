Kokoskov: Bize ders verdiler

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda önceki gün Barcelona'ya 97-55 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çıktığı 8 maçın 4’ünü kazanıp 4’ünü kaybeden Sarı-Lacivertliler'de başantrenör Kokoskov şunları söyledi: "Barcelona takımını performanslarından ötürü tebrik etmem lazım. Söyleyeceğim tek şey şu: Yalnızca bir takım oynadı. Yalnızca bir takım sahaya çıktı, o da Barcelona’ydı. O yüzden bu vesile ile koç Sarunas’ı ve takımını performanslarından ötürü tebrik ederim. Bize güzel bir ders verdiler."

'Genç ve tecrübeliler'

İspanyol ekibinin güçlü bir kadrosu olduğundan da bahseden Kokoskov, "Bu maçtan hatalarımızı öğrenip önümüze bakmamız gerekiyor. Barcelona’nın bu ligi kazanmaya çalışmak için kurulmuş bir ekip olduğu bir sır değil. Potansiyelleri, genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından oluşan geniş ve güçlü bir kadroları var" diyerek sözlerini noktaladı.