Kasımpaşa’nın Gineli golcüsü Fode Koita, Kara Kartal’ın transfer listesinde alternatif isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine olumlu yanıt veren ancak Kasımpaşa’yla 1 yıl daha kontratının bulunması sebebiyle kulüplerin anlaşmasını bekleyip takımıyla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı. İlk etapta sakatlık sebebiyle mücadelenin 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koita’nın, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, etik dışı bir harekette bulunmamasına rağmen sadece Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği için Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Gökmen Özcan